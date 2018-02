Brasil 1 completo para a Regata Volvo Serão anunciados nesta quarta-feira os dois últimos brasileiros da Regata Volvo Volta ao Mundo, com o inédito projeto do barco Brasil 1, informou a Rádio Eldorado. Vão ser apresentados no Rio de Janeiro o bicampeão olímpico da classe Star, Marcelo Ferreira, e o representante brasileiro da classe Finn, Joca Signorini. Com eles, chega a cinco o número de brasileiros a bordo do Brasil 1. Antes, já haviam sido apresentados os também velejadores olímpicos André Fonseca, o Bochecha, que está em Indaiatuba acompanhando a construção do barco, e Kiko Pelicano, medalha de bronze em Atenas junto com Lars Grael, da classe Tornado. O comandante da equipe, Torben Grael, deverá complementar o time com mais cinco velejadores de outros países, que serão designados para exercer funções que os brasileiros ainda não dominam na vela oceânica, como, por exemplo, a de navegador, que tem de ser entregue a um exímio meteorologista.