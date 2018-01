Brasil 1 corre contra relógio na regata De volta à segunda etapa da Volvo Ocean Race, regata de volta ao mundo, o veleiro brasileiro ?Brasil 1? conseguiu nesta quarta-feira 331 milhas náuticas (613 quilômetros), em 24 horas. Está quase a 2.500 milhas do líder, o holandês ABN Amro One. O objetivo dos tripulantes do ?Brasil 1? é completar o mais rápido possível o trecho de 11.300 quilômetros entre a África do Sul e Melbourne, na Austrália, já que estão com oito dias de atraso em relação aos outros participantes.