Brasil 1 deixa a lanterna na quarta etapa da Volvo Após 130 horas de disputa da quarta etapa da Volvo Ocean Race, realizada entre as cidades de Wellington (Nova Zelândia) e Rio de Janeiro, o barco brasileiro Brasil 1 foi para o quinto lugar, deixando a lanterna da competição com o holandês ABN Amro 2. Já o novo líder da etapa é a embarcação norte-americana Pirates, que ultrapassou o também holandês ABN Amro 1. A freqüente mudança nos ventos, causada por instabilidades climáticas, faz com que os navegadores alternem constantemente as primeiras e últimas posições. Os barcos Brasil 1 e ABN Amro 2 escolheram um trajeto diferente dos demais competidores e acabaram ficando para trás, devido aos fracos ventos. Mas, eles ainda podem voltar a disputar as primeiras posições, pois os líderes da etapa entraram numa zona com poucos ventos. Se o clima não mudar nas próximas horas, todos os barcos voltarão a estar agrupados. Classificação após 130 horas de disputa: 1.º - Pirates (EUA) - Paul Cayard 2.º - ABN Amro 1 (HOL) - Mike Sanderson 3.º - Movistar (ESP) - Bouwe Bekking 4.º - Ericsson (SUE) - Neal Mc Donald 5.º - Brasil 1 (BRA) - Torben Grael 6.º - ABN Amro 2 (HOL) - Sebastián Jossé