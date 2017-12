Brasil 1 é o líder da oitava etapa da Volvo Ocean Race O Brasil 1 lidera a classificação geral da oitava etapa da Volvo Ocean Race - regata de volta ao mundo - entre Porstmouth, na Inglaterra, e Roterdã, na Holanda, com já três horas passadas desde a largada. Logo atrás está o norte-americano Piratas do Caribe e o sueco Ericsson. Os veleiros já estão em mar aberto e em direção da costa sudoeste da Irlanda. A etapa tem uma distancia total de 2.800 Km a percorrer. Na largada, o Holanda 2 pulou na frente de seus competidores, mas foi rapidamente alcançado pelo Brasil 1, que aproveitaram o vento forte para mudar rapidamente a ordem dos veleiros. Classificação geral da oitava etapa, Portsmouth-Roterdã 1.º Brazil 1 (BRA) - Torben Grael - 1.470 milhas náuticas (2.724 Km) 2.º Piratas do Caribe(USA) - Paul Cayard - a uma milha náutica (1,8 Km) 3.º Ericsson (SUE) - Neil McDonald - a 1.4 milhas náuticas 4.º Holanda 2 (HOL) - Sebastian Josse - a 1.5 milhas náuticas 5.º Brunel (AUS) - Grant Wharington - a 2 milhas náuticas (3,6 Km) 6.º Holanda 1 (HOL) - Mike Sanderson - a 2 milhas náuticas