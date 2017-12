Brasil 1 enfrenta desafio na Espanha Antes de dar a volta ao mundo, um pequeno aperitivo. Os sete veleiros que vão enfrentar o desafio de contornar o globo, dentre eles o ?Brasil 1?, comandado por Torben Grael, iniciam amanhã a Volvo Ocean Race com uma pequena prova em Sanxenxo, região da Galícia, na Espanha, a partir das 11h de Brasília. Os veleiros iniciarão a volta ao mundo apenas no próximo sábado, saindo de Vigo, na Espanha, até a Cidade do Cabo, na África do Sul, na primeira das nove pernas da competição que passará por outras nove cidades, dentre elas o Rio de Janeiro, em março. Serão 31.250 milhas náuticas (57 mil quilômetros) com final previsto para junho de 2006. Nesse período, os barcos devem passar pelo menos 115 dias no mar ? há períodos de descanso entre as etapas. Na perna mais longa, entre Wellington (Nova Zelândia) e Rio de Janeiro, serão 25 dias consecutivos em alto mar. Mas a prova de tiro curto de amanhã já vale pontos para a classificação final. E será a principal inovação da competição, criada há mais de 30 anos. A regata será em raias definidas. Valerá 3,5 pontos para o primeiro colocado, 3 para o segundo e assim por diante ? a metade da pontuação das pernas oficiais. Torben Grael, que tem cinco medalhas olímpicas, acha que o barco brasileiro pode ter um bom rendimento, mas sobre a estréia de amanhã diz: ?Não dará para saber exatamente como será a competição, quais os favoritos ou os barcos mais rápidos. Só teremos essa noção após a primeira perna, quando chegarmos à África do Sul.? É a primeira vez que uma equipe brasileira participa da regata de volta ao mundo. Os barcos na Marina de Sanxenxo chamam a atenção pelo tamanho. Com mais de 20 metros de comprimento e mastros que ultrapassam os 30 de altura (equivalente a um prédio de nove andares), ainda impressionam pela rapidez. Devem ultrapassar os 65 km/h. Chamam atenção também pela tecnologia e pelo investimento. O projeto do barco espanhol ?Movistar? custou US$ 20 milhões (R$ 55,8 milhões). Divide o favoritismo com o holandês ?ABN Amro I?, sobcomando de Mike Sanderson. ?Nossa equipe foi a primeira a colocar o barco na água. Passamos muito tempo treinando e queremos começar logo?, diz o neo-zelandês. O que mais atrai a atenção e as máquinas fotográficas é o ?Piratas do Caribe?, bancado pela Disney, que divulgará a continuação do filme estrelado por Johnny Depp. A gigantesca vela com motivos piratas pode até dar a entender que a equipe entra na competição apenas para promover o filme. Mas o comandante do barco é o veterano Paul Cayard, que participou cinco vezes da America?s Cup (centenária competição barco contra barco) e ganhador da volta ao mundo (Whitbread, à época), em 1997/98. Definitivamente, o barco não está na regata para brincadeira.