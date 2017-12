Brasil 1 está perto da liderança na oitava etapa da Volvo Após 70 horas de disputa da oitava etapa da Volvo Ocean Race, realizada entre as cidades de Portsmouth, na Inglaterra, e Roterdã, na Holanda, o barco Brasil 1 está em segundo lugar, apenas 2 km atrás do líder, o sueco Ericsson. Além de encostar no líder, os brasileiros conseguiram abrir uma vantagem de 22 km sobre o terceiro colocado, o norte-americano Piratas. Os barcos alcançaram o sudoeste da Irlanda e agora partem para a Ilha Fasnet, no sul. A velocidade média nas últimas 24 horas ficou em torno dos 10km/h. A expectativa dos meteorologistas é de que os ventos aumentem quando os navegadores chegarem ao sul da Irlanda. Classificação após 70 horas: 1.º Ericsson/SUE - Neil McDonald 2.º Brasil 1/BRA - Torben Grael 3.º Piratas/EUA - Paul Cayard 4.º Brunel/AUS - Grant Wharington 5.º ABN Amro 1/HOL - Mike Sanderson 6.º ABN Amro 2/HOL - Sebastian Josse