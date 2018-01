Brasil 1 faz muita festa na chegada Depois da forte calmaria nas últimas 20 milhas (cerca de 37 km) do percurso, o veleiro Brasil 1, do comandante Torben Grael, chegou à Cidade do Cabo às 2h58 desta sexta-feira, completando as mais de 6.400 milhas náuticas (cerca de 11.850 km) da 1ª perna da regata de volta ao mundo Volvo Ocean Race, desde Vigo, na Espanha. Os brasileiros chegaram em terceiro lugar, atrás dos holandeses ABN Amro 1 e ABN Amro 2. E com isso, se mantiveram em segundo lugar na classificação geral, com 10,5 pontos. O Amro 1 soma 11,5 pontos e o ABN Amro 2 tem 9,5. Cansada depois de 19 dias, 15 horas e 58 minutos de muito trabalho, a tripulação comemorou a chegada, ainda mais depois do trecho de calmaria, em que o veleiro praticamente se arrastou. ?É frustrante andar tanto durante a etapa e no último momento andar tão pouco. Mesmo assim, foi uma regata muito boa para nós e o 2º lugar geral é importantíssimo?, disse Torben. O Brasil 1 atracou quase 16 horas depois do ABN Amro 1 e 8 horas após o ABN Amro 2. ?Pouca diferença, se considerarmos os 20 dias de prova. A perna acabou sendo definida nas escolhas táticas, como o momento de contornar a área de alta pressão do Atlântico Sul. Acho que viramos cedo demais e o Ericsson (a chegada do veleiro, com problemas na quilha, estava prevista para a madrugada deste sábado), tarde. O Amro 2 foi mais preciso nas escolhas.? ?Ninguém sabia o que esperar da nossa equipe, nos olhavam como azarões. Agora, que conseguimos acompanhar os holandeses e velejamos sempre entre os primeiros, todos terão de mudar esse conceito?, festejou a navegadora australiana Adrienne Cahalan. Torben está otimista. ?Nos primeiros dias, com os ventos fortes, forçamos muito o Brasil 1 e não tivemos nenhum tipo de problema.? O término da etapa foi festejado com churrasco e cerveja gelada. Na próxima semana, os tripulantes retornam a seus países. A 2ª regata in port, na baía da Cidade do Cabo, será no dia 26, e a largada para a 2ª perna da Volvo, até Melbourne, na Austrália, acontece no dia 2 de janeiro.