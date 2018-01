Brasil 1 fica em 4º lugar na regata O Brasil 1 chegou em 4º lugar na regata in-port, nesta segunda-feira, na Cidade do Cabo, África do Sul. Com isso, o barco brasileiro do comandante Torben Grael manteve a vice-liderança na classificação geral da Volvo Ocean Race, a prova de volta ao mundo que terá sua segunda perna a partir do dia 2 de janeiro. O barco holandês ABN Amro 1 venceu a regata in-port, que teve percurso de 64 quilômetros na Table Bay, a baía da Cidade do Cabo. E, com isso, aumentou sua vantagem na liderança da Volvo Ocean Race. Com ventos fortes, a regata local desta segunda-feira foi emocionante. Em segundo lugar, chegou o espanhol Movistar, seguido pelo ABN Amro 2, também da Holanda. ?Poderia ter sido muito pior. Saímos muito bem, mas o primeiro bordo favoreceu quem estava na direita e nós estávamos na esquerda. Nunca havíamos velejado com ventos tão fortes e o bom é que terminamos com barco ileso?, afirmou Torben Grael. Agora, os barcos se preparam para a largada da segunda perna da regata de volta ao mundo, que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 2 de janeiro. Dessa vez, os participantes da Volvo Ocean Race vão da Cidade do Cabo até Melbourne, na Austrália, num percurso de mais de 11 mil quilômetros.