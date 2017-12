Brasil 1 fica em terceiro na regata local de Portsmouth O barco Brasil 1 conquistou, nesta segunda-feira, o terceiro lugar na regata local realizada em Portsmouth, na Inglaterra, e de quebra assumiu a terceira colocação na classificação geral da Volvo Ocean Race, a maior regata de volta ao mundo. O vencedor da etapa foi, mais uma vez, o holandês ABN Amro 1, que cruzou a linha de chagada com o tempo de 2h14min16s. Os brasileiros fecharam a regata com 2h22min. A segunda posição ficou com o norte-americano Pirates of Caribbean. Com os três pontos conquistados em Portsmouth, o barco comandado por Torben Grael subiu para o terceiro lugar com 52 pontos, ultrapassando o espanhol Movistar. O ABN Amro 1, que já conquistou o título da Volvo Ocean Race, subiu para 84,5 pontos. O Pirates of Caribbean está em segundo, com 59,5 pontos. A disputa continuará na próxima sexta-feira com o início da regata entre Portsmouth e Roterdã, na Holanda. Serão cerca de 2.500 km em volta da Grã-Bretanha até a cidade holandesa. Depois, ainda haverá uma etapa local e a última perna até Gotemburgo, na Suécia.