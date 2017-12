Brasil 1 fica pronto nesta quarta-feira O "Brasil 1" - primeiro barco nacional a disputar a Volvo Ocean Race, regata de volta ao mundo que larga da Espanha em novembro, fica pronto nesta quarta-feira depois de uma semana fora da água, para ajustes. A tripulação do veleiro de 70 pés, comandado por Torben Grael, ainda treina na quinta na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, antes de partir para a Europa no sábado. Sua base será em Cascais, Portugal, onde o barco tem previsão de chegada para 11 de setembro. De lá, o veleiro irá para Vigo, na Espanha, local da largada.