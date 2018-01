Brasil 1: Grael recusa favoritismo na regata local Torben Grael, comandante do veleiro brasileiro ?Brasil 1? não aceita favoritismo para a disputa da regata local, que será realizada sábado, na Baía de Guanabara. A prova conta pontos para a classificação geral da Volvo Ocean Race, regata de volta ao mundo. ?O conhecimento da Baía de Guanabara ajuda, mas pode não ser determinante. Todos os barcos estão com ajuda local. O Ericsson, por exemplo, contratou o Maurício Santa Cruz. Além disso, estamos acostumados com barcos menores, em que as reações são muito mais rápidas?, explica Grael.