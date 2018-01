Brasil 1 larga bem rumo à Austrália O vento quase não soprou e a calmaria deu o tom, hoje, na largada da segunda perna da regata de volta ao mundo Volvo Ocean Race, ao Norte da Granger Bay da Cidade do Cabo (AFS). A partida para Melbourne (AUS), a próxima parada dos sete veleiros, teve condições climáticas diversas da regata in-port, realizada com ventos fortíssimos, dia 26. A largada foi acompanhada por cerca de 100 barcos de expectadores e um sol ainda mais escaldante, sem vento, do verão afriano. A segunda perna da regata segue até Melbourne, por 11 mil quilômetros, onde os veleiros devem chegar em 15 dias, pelos mares do Sul, uma das mais inóspitas regiões do Planeta. A volta ao mundo fará uma parada no Rio, no Brasil, em março, e terminará em Gotemburgo, na Suécia, em junho. O veleiro brasileiro Brasil 1 deixou a África do Sul em segundo na classificação geral da volta, com 12,5 pontos. Horas antes, a saída da marina de Waterfront foi marcada pela despedida dos tripulantes, com abraços, beijos e muito choro. O filho mais novo do bicampeão olímpico Marcelo Ferreira, Vicente, que estava com a mãe Renata e o irmão Fred, não queria largar o pescoço do pai. Torben Grael, dono de cinco medalhas olímpicas e comandante do Brasil 1, se despediu da mulher Andrea e dos filhos Marco e Martine, com quem passou a último mês de parada. O Brasil 1, sob o comando de Torben Grael, se posicionou bem na linha imaginária para uma largada tática, com 5 nós de vento (9 km/h) e saiu na frente, puxando a fila de barcos. Os holandeses ABN Amro 1 e 2, que gostam de vento forte, ficaram para trás. O espanhol Movistar também fez boa largada. "O Torben largou bem demais. Foi o barco mais rápido até o vento parar totalmente. Aí vira uma loteria, com todo mundo boiando, esperando o vento", observou Alan Adler, diretor do projeto do Brasil 1. "Eles fizeram uma largada espetacular. Mas na bóia que marca o percurso na saída do porto, com uma calmaria horrível, zero nós de vento, houve incidentes", explicou Andrea Grael, mulher de Torben. A bóia do percurso estava montada ao lado de um navio carregado de contêineres. "Os organizadores erraram ao colocar a bóia ali. O navio fez ´sombra´ no vento como um muro." Sem vento o leme perde a função e com as correntes os veleiros chegaram a dar marcha à ré. "Foi quando o Brasil 1 tocou no Ericsson", explicou Andrea. O diretor executivo da Volvo Ocean Race, Glenn Bourke, informou que o ABN 1 colidiu com o Ericsson, o Brasil 1 também tocou no barco sueco e ambos pagaram uma pena - o 720 graus, duas voltas em torno do próprio barco. O americano Piratas do Caribe bateu na bóia e pagou com um giro de 360 graus. Após as primeiras cinco horas de regata, próximo de contornar o Cabo da Boa Esperança (o fim do mundo), o Brasil 1 velejava em segundo lugar, atrás do Movistar, com ventos de 20 nós e temperatura de 12 graus, rumo aos mares do Sul, segundo o boletim oficial. Em 48 horas de regata as condições devem mudar dramaticamente. As tripulações farão uma viagem úmida, com água passando pelo convés, frio e ventos fortes. Nessa perna, o Brasil 1 terá o norueguês Knut Frostad e o holandês Marcel van Triest, experientes em voltas ao mundo, que não competiram entre Espanha e África do Sul. "Estive nos mares do Sul a bordo de um navio", disse Torben que, como os outros quatro tripulantes brasileiros nunca velejou na rota. "Temos experiência nesse tipo de oceano, mas o barco está consistente e estamos motivados pela vice-liderança."