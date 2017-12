?Brasil 1? larga para África em segundo Pouco vento e prova curta. Em condições ideais para quem tem experiência em regatas olímpicas, o barco ?Brasil 1?, comandado por Torben Grael, foi o segundo colocado na primeira prova da Volvo Ocean Race, regata de volta ao mundo, disputada neste sábado em percurso fechado na baía de Sanxenxo, região da Galícia, na Espanha. O vencedor foi o barco sueco ?Ericsson?, comandado pelo norte-americano John Kostecki, campeão da última edição da Volvo e veterano em America?s Cup (centenária competição barco contra barco). A prova ? apenas uma prévia das grandes pernas da competição, que duram mais de 20 dias em alto mar ? contou pontos. E valiosos porque são a metade de cada perna na travessia dos oceanos. ?A classificação foi excelente. A tripulação está muito feliz pelo barco ter rendido tanto. É um resultado que dá moral para a largada do próximo sábado?, disse Torben Grael, já pensando na primeira perna da volta ao mundo, que começa em Vigo, na Espanha, para cerca de 25 dias até a Cidade do Cabo, na África do Sul. Para Torben, só será possível descobrir quais os barcos mais velozes nas duas primeiras pernas da regata (a segunda será até Melbourne, na Austrália). Nelson Falcão, bronze olímpico na classe Star com Torben em Seul/88 e hoje consultor de vela, disse que a regata deste sábado foi perfeita para velejadores com experiência em provas curtas e pouco vento. ?A prova exigiu decisões rápidas, favorecendo o Torben, o Kostecky e o Cayard (Paul Cayard foi terceiro com o ?Piratas do Caribe?)?. Sem ventos, a prova atrasou duas horas e 15 minutos. Mais de 500 barcos acompanharam a regata, com seis veleiros a no máximo oito nós. O australiano ?Premier Challenge?, que chegou na véspera, não passou pela vistoria técnica. A decisão da regata foi logo no início. Cinco barcos largaram para a esquerda. O ?Ericsson? foi para a direita e abriu vantagem. O ?Brasil 1? foi o primeiro a mudar de direção e assumiu o segundo lugar. Na passagem da primeira bóia, o ?Ericsson? já tinha 3min50s de vantagem. Na quarta e última bóia, o ?Piratas? passou o espanhol ?Movistar? (com o Rei Juan Carlos I a bordo). Os barcos holandeses ?ABN Amro 2 e 1?, preparados para ventos mais fortes, ficaram em quinto e sexto lugares.