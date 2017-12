Brasil 1 lidera a Volvo Ocean Race O veleiro brasileiro Brasil 1, do comandante Torben Grael, assumiu a liderança provisória da Volvo Ocean Race, a regata de volta ao mundo que começou no último sábado, na Espanha, e deve durar cerca de 8 meses. Enquanto isso, mais um participante, o Premier Challenge, da Austrália, teve que parar e fazer reparos no barco danificado pela tempestade na madrugada de domingo. O Pirates of the Caribbean, dos Estados Unidos, e o Movistar, da Espanha, foram os que sofreram os maiores danos com a tempestade. O primeiro já parou em Cascais e o segundo navega rumo ao porto de Portimao, ambos em Portugal. Já o Premier Challenge, que tentou fazer os reparos necessários em pleno mar, também foi obrigado a parar e se dirige à Ilha da Madeira, em Portugal. Com isso, sobraram 4 veleiros no mar e o Brasil 1 aproveitou para assumir a liderança, seguido pelos holandeses ABN Amro 1 e ABN Amro 2, além do Ericsson, da Suécia, que está atualmente em 4º lugar. Nessa primeira perna da regata, os participantes navegam rumo a Cidade do Cabo, na África do Sul.