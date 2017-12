Brasil 1 lidera Volvo Ocean Race entre Annapolis e Nova York A flotilha da Volvo Ocean Race, com o veleiro Brasil 1, partiu neste domingo de Annapolis(Estados Unidos) rumo a Nova York, na sexta etapa da Regata de Volta ao Mundo. O comandante Torben Grael acha que nem dará tempo para dormir nas 40 ou 50 horas até a chegada. ?Com boa colocação, podemos voltar às três primeiras posições?, disse Torben. Pouco mais de 40 minutos após a largada, o Brasil 1 assumiu a liderança da disputa. A segunda colocação é da embarcação americana Piratas do Caribe, seguida do barco holandês ABN-Amro 1, em terceiro. A previsão da organização é de que o primeiro colocado cruze a linha de chegada em North Cove, em Nova York, no fim da tarde de segunda-feira. Após a chegada, as equipes terão dois dias de folga antes de partirem para Portsmouth, na Inglaterra, no dia 11.