Brasil 1 mantém a quarta colocação, mas fica para trás O barco Brasil 1 manteve a quarta colocação, mas ficou um pouco mais longe em relação ao líder ABN Amro One na etapa Wellington-Rio de Janeiro da Volvo Ocean Race. No último boletim, a embarcação brasileira estava 51 milhas náuticas distante da líder, distância que subiu para 58 milhas náuticas na última medição, às 13h de Brasília deste domingo. O ABN Amro Two é o segundo colocado, a 34 milhas náuticas do líder, e o Pirates of the Caribbean está a 41 milhas náuticas. Na última posição está o Ericsson Racing Team, 30 milhas náuticas atrás dos brasileiros. Na classificação geral, o Brasil 1 é o quinto colocado.