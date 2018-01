Brasil 1 marca ponto na segunda perna O Brasil 1 marcou um ponto nesta segunda-feira, ao cruzar o meridiano das Ilhas Kerguelen, passagem obrigatória da segunda perna da Volvo Ocean Race, a regata de volta ao mundo. Com isso, o barco brasileiro chega a 13,5 pontos, na terceira posição da classificação geral da prova, atrás dos holandeses do ABN Amro 1 (22 pontos) e ABN Amro 2 (18 pontos). Com problemas logo no começo da segunda perna, que largou no dia 2 de janeiro da Cidade do Cabo, o Brasil 1 precisou voltar para a África do Sul. Depois de ficar 5 dias fazendo reparos, o barco brasileiro retornou ao mar e partiu para Melbourne, na Austrália. Por isso mesmo, o Brasil 1 faz uma regata de recuperação e ainda está longe dos primeiros colocados da segunda perna da Volvo. A liderança desta etapa, por enquanto, está com o ABN Amro 1.