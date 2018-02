Brasil 1: medalhista olímpico é trocado por uruguaio O velejador Marcelo Ferreira será substituído nas duas próximas etapas da Volvo Ocean Race - a maior regata de volta ao mundo. Preocupado com os problemas que o barco Brasil 1 apresentou nas primeiras pernas - rachadura no convés e quebra no mastro -, depois uma pane hidráulica no sistema de movimentação da quilha na regata in shore realizada em Melbourne (Austrália), a direção do projeto resolveu incorporar o diretor técnico Horacio Carabelli ao time. ?Como um dos responsáveis pela construção do barco, é muito necessária a presença do Horacio, que poderá resolver algum eventual problema a bordo?, justifica o comandante Torben Grael. Marcelo e Torben são parceiros na classe Star há mais de 20 anos. Juntos, conquistaram três medalhas olímpicas, duas de ouro e uma de bronze. ?É uma decisão chatíssima. A gente tem muita intimidade, o que deixa um pouco mais fácil a tarefa de conversar com o Marcelo sobre essa atitude?, explica Grael. Marcelo Ferreira, além de um dos reguladores de velas, era o cozinheiro da tripulação, mas passou todas as informações para o companheiro Kiko Pelicano, que já o ajudava na preparação das refeições. ?Eu não saí da tripulação, só vou ficar fora nessas próximas pernas e volto no Rio de Janeiro para o barco?, garante o bicampeão olímpico. ?Já estamos discutindo isso há 15 dias e eu fui um forte candidato a sair do barco agora. O que interessa é o Brasil 1 ir bem, não importa quem esteja a bordo. Não tem mágoa, não tem nada?. O proeiro campeão olímpico explica que é necessário mais um timoneiro nessas etapas nos mares do sul. Como ele não exerce essa função, é uma questão de bom senso sair agora. ?Já ficou provado que esses barcos (modelo V70) são muito delicados e a presença do Horacio a bordo é fundamental. Ele é o único cara que pode resolver alguns problemas e já deveria estar desde o começo com a gente?, acrescenta Marcelo Ferreira. Enquanto espera a chegada do veleiro na Marina da Glória, no Rio, prevista para o começo de março, Ferreira garante que vai acompanhar o desempenho dos companheiros pela internet, matar a saudade da família e voltar a velejar na classe Star. ?O Alan Adler (diretor do projeto Brasil 1) me convidou para competir em Miami. Vou estudar?, conclui o velejador. Horácio Carabelli volta à equipe depois de participar da primeira perna entre Vigo, na Espanha, e Cidade do Cabo, na África do Sul. Uruguaio naturalizado brasileiro, Carabelli é duas vezes campeão mundial da classe Snipe Júnior e defendeu o Uruguai nas Olimpíadas de Seul, em 1988, na categoria Soling.