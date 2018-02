Brasil 1 melhora e sobe para quarto na etapa da Volvo Após a passagem pelo segundo posto obrigatório de passagem, o barco Brasil 1 conseguiu melhorar seu desempenho pelo Oceano Pacífico e subiu para o quarto lugar na etapa da Volvo Ocean Race - maior regata de volta ao mundo -, entre as cidades de Wellington (Nova Zelândia) e Rio de Janeiro. A diferença para o líder, o norte-americano Pirates of Caribbean, é de 146 quilômetros. A segunda colocação está com o holandês ABN Amro 1, que está disputando a liderança com os norte-americanos a cada instante da disputa. A chegada ao Rio de Janeiro está prevista para acontecer no próximo dia 6. Confira como está a classificação após 7 dias e 10 horas de disputa na quarta etapa da Volvo Ocean Race: 1.º - Pirates of Caribbean (EUA) 2.º - ABN Amro 1 (HOL) 3.º - Movistar (ESP) 4.º - Brasil 1 (BRA) 5.º - Ericsson (SUE) 6.º - ABN Amro 2 (HOL)