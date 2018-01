Brasil 1 melhora; rivais têm problemas Enquanto o Brasil 1 retoma o ritmo de regata na Volvo Ocean Race, seguindo para Melbourne a cerca de 19 nós (35 km/h), o Piratas do Caribe voltou a sofrer rachadura no sistema de sustentação da quilha e foi ultrapassado pelo Movistar, agora 3º. O australiano Brunel, com um defeito no trilho da vela mestra, está em 5º. O ABN Amro 1 lidera, seguido pelo Amro 2. O Brasil 1 é 6º.