Brasil 1 ocupa a segunda posição na sétima etapa da Volvo Após 20 horas de disputa, o barco holandês ABN Amro 1 é o líder da sétima etapa da Volvo Ocean Race, realizada entre as cidades de Nova York e Portsmouth (Inglaterra). O Brasil 1, de Torben Grael, é o segundo colocado. Os brasileiros estão apenas 6 km atrás dos líderes. Devido aos fortes ventos, que variam entre 45 e 55 Km/h, os barcos estão conseguindo desenvolver uma boa velocidade. A expectativa da meteorologia é de que essas condições climáticas se mantenham para as próximas horas. O australiano Brunel aparece em terceiro. Já o espanhol Movistar continua na lanterna. Confira a classificação da sétima etapa, após 20 horas de disputa: 1.º ABN Amro 1 (HOL) - Mike Sanderson - 324 km percorridos 2.º Brasil 1 (BRA) - Torben Grael - a 6 km 3.º Brunel (AUS) - Matt Humpries - a 7,5 km 4.º Piratas do Caribe (EUA) - Paul Cayard - a 7,5 km 5.º ABN AMRO 2 (HOL) - Sebastian Josse - a 9,2 km 6.º Ericsson (SUE) - Neil McDonals - a 12 km 7.º Movistar (ESP) - Bouwe Bekking - a 30 km