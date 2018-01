Brasil 1 passa holandeses e assume terceiro lugar na Volvo O veleiro brasileiro Brasil 1, comandado por Torben Grael, conseguiu ultrapassar o holandês ABN Amro 2, de Sebastián Jossé, e assumiu a terceira posição da quarta etapa da Volvo Ocean Race, a regata de volta ao mundo. Os barcos sairam de Wellington, na Nova Zelândia, e devem chegar neste fim de semana ao Rio de Janeiro. Além de ultrapassar os holandeses, o barco brasileiro entrou na briga direta pela segunda posição. Nas últimas 24 horas, a diferença para o norte-americano Piratas do Caribe caiu para 45 quilômetros. A liderança da etapa continua com o outro barco holandês, o ABN Amro 1. Faltam cerca de 200 quilômetros para o líder da prova chegar ao Rio de Janeiro. Se não houver mudanças no clima que influenciem diretamente nos ventos, a previsão é de que o barco chegue na madrugada deste sábado. Classificação atualizada após 19 dias e 12 horas de disputa: 1º - ABN Amro 1 (HOL) - Mike Sanderson 2º - Piratas do Caribe (EUA) - Paul Cayard 3º - Brasil 1 (BRA) - Torben Grael 4º - ABN Amro 2 (HOL) - Sebastián Jossé 5º - Ericsson (SUE) - Neal Mc Donald 6º - Movistar (ESP) - Bouwe Bekking