Brasil 1 passa no teste de segurança O Brasil 1, o primeiro veleiro do País na Volvo Ocean Race, regata de volta ao mundo, foi aprovado no teste de inversão, realizado hoje na Marina da Glória, no Rio. Colocado de ponta-cabeça na água por um guindaste, o veleiro de 70 pés (21 m)voltou à posição normal, usando a quilha basculante, em 30 segundos. O teste de segurança foi acompanhado pelo americano Nick Nicholson, representante da prova.