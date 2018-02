Brasil 1 perde a liderança e cai para terceiro na Volvo Após 85 horas de disputa da quarta etapa da Volvo Ocean Race (volta ao mundo em escalas), entre as cidades de Wellington (Nova Zelândia) e Rio de Janeiro, o barco Brasil 1 caiu do primeiro lugar para a terceira colocação. O novo líder da disputa é o holandês ABN Amro 1, seguido pelo barco norte-americano Pirates. O ABN Amro 1 conseguiu ultrapassar o barco brasileiro após mudar o percurso para o norte, onde ganhou velocidade após encontrar ventos mais fortes. A grande preocupação das equipes é com a freqüente mudança dos ventos, que obriga os navegadores a adotarem novas estratégias. A inconstância dos ventos se deve a um sistema de altas temperaturas no leste da Nova Zelândia, resultado de um ciclone tropical que se formou na região. Como os barcos estão praticamente juntos, a alternância na liderança será constante até a estabilização do clima. Outro contratempo enfrentado por alguns navegadores foram os icebergs. Muitos competidores foram obrigados a reforçar o trabalho de observação para evitar acidentes. Veja a classificação após 85 horas de disputa: 1.º - ABN Amro 1 (HOL) - Mike Sanderson 2.º - Pirates (EUA) - Paul Cayard 3.º - Brasil 1 (BRA) - Torben Grael 4.º - Movistar (ESP) - Bouwe Bekking 5.º - Ericsson (SUE) - Neal Mc Donald 6.º - ABN Amro 2 (HOL) - Sebastián Jossé