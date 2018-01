Brasil 1 perde mais uma posição e é o quarto na Ocean Race Para os tripulantes da embarcação Brasil 1, que disputa a Volvo Ocean Race, 51 não é uma boa idéia. Ao menos não quando se trata das 51 milhas náuticas que os separam do ABN Amro One, líder da competição nesta quarta etapa da competição, entre Wellington e Rio de Janeiro. O barco brasileiro caiu para a quarta colocação da prova, após ser ultrapassado pelo Pirates of the Caribbean, que já abriu uma vantagem de 10 milhas náuticas à frente dos brasileiros. Os norte-americanos estão 41 milhas náuticas atrás dos líderes. O Ericson é o quinto colocado, a 56 milhas náuticas do líder. Os holandeses do ABN Amro Two mantiveram a segunda colocação na quarta etapa da competição, 19 milhas náuticas atrás dos líderes. As posições e distâncias entre os cinco barcos que disputam esta etapa se referem à situação da prova às 13h, de Brasília, neste sábado.