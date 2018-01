Brasil 1 perde uma posição na Volvo Ocean Race O Brasil 1 foi ultrapassado pelo barco sueco Ericsson e está agora em quinto lugar na quinta etapa da Volvo Ocean Race, segundo boletim divulgado na manhã desta sexta-feira pela organização da regata de volta ao mundo. O barco brasileiro estava a 4 km do sueco, e a cerca de 300 km dos líderes, o holandês ABN Amro 1 e o espanhol Movistar, que travaram uma luta ferrenha pela liderança nas últimas horas. Os participantes já estão deixando o Caribe e se aproximam do litoral da Flórida - estão a cerca de 1.800 km de Miami. A quinta etapa começou há 13 dias, no Rio, e será encerrada na próxima semana, em Baltimore, no norte dos Estados Unidos. Confira a classificação parcial da quinta etapa 1 - ABN Amro 1/HOL - Mike Sanderson - 7.451 km percorridos 2 - Movistar/ESP - Bouwe Bekking - a 76 km 3 - Piratas do Caribe/EUA - Paul Cayard - a 250 km 4 - Ericsson/SUE - John Kostecki - a 301 km 5 - Brasil 1/BRA - Torben Grael - a 305 km 6 - ABN Amro 2/HOL - Sebastián Josse - a 505 km