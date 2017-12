Brasil 1 reassume liderança na Volvo O barco brasileiro Brasil 1 - do capitão Torben Grael - reassumiu na madrugada desta sexta-feira a liderança da primeira perna da Volvo Ocean Race. Agora a vantagem do veleiro brasileiro para o holandês ABN One - o segundo colocado - é de oito milhas náuticas. A organização toma como base para a classificação a distância de cada veleiro em relação ao ponto final da perna, no caso, a Cidade do Cabo na África do Sul. A dúvida até a noite de ontem era em que momento seria melhor fazer a curva para leste, uma vez que o veleiros navegavam na direção sul e existem zonas de poucos ventos no caminho dos barcos. Nesta madrugada os veleiros começaram a manobra e os próximos dois dias serão decisivos para a perna. O veleiro mais rápido ainda é o ABN AMRO 1, que navega a 16 nós, na mesma velocidade do vento. O Brasil 1 tem um desempenho de 13 nós de velocidade, porém com um vento de 12. Na terceira colocação está o ABN AMRO 2, e o veleiro do Ericsson Racing Team aparece em quarto. Os dois travaram uma disputa tática nos últimos dois dias, já que ABN 1 e Brasil 1 se distanciaram. Há uma hora o Sunergy and Friends cruzou o arquipélago de Fernando de Noronha, um dos Scoring Gates do percurso, os postos de controle de passagem, que valem pontos para a classificação.