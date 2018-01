Brasil 1 se recupera e termina etapa da Volvo em quarto Com uma grande recuperação nas últimas milhas náuticas, o barco Brasil 1 conseguiu ultrapassar os suecos do Ericsson e terminaram, na manhã desta terça-feira, em quarto lugar a etapa da Volvo Ocean Race - maior regata de volta ao mundo - entre o Rio de Janeiro e Baltimore, nos Estados Unidos. O vencedor da perna foi, mais uma vez, o barco holandês ABN Amro 1, que cruzou a linha de chegada na tarde da segunda. Seis horas depois, os espanhóis do Movistar completaram a prova em segundo. O terceiro foi o norte-americano Pirates of the Caribbean. Com o resultado, o Brasil 1 subiu para 34 pontos na classificação geral, após cinco etapas, e permanece na quinta colocação. A liderança segue com o ABN Amro 1, que está disparado com 62,5 pontos. Logo atrás estão Movistar, com 40,5; ABN Amro 2, com 39,5; e Pirates of the Caribbean, com 39. A próxima atividade da Volvo Ocean Race acontecerá no próximo dia 29 com a realização da regata local, em Baltimore. No dia 7 de maio, os barcos largarão rumo a Nova York na sexta etapa da corrida. A competição terminará em junho com a chegada em Gotemburgo, na Suécia.