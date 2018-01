Brasil 1 segue direto para Austrália Depois de ter o mastro quebrado, o Brasil 1 decidiu seguir direto para a Austrália, sem cruzar a passagem obrigatória da Volvo Ocean Race, na Ilha Eclipse. O plano da tripulação do barco brasileiro é chegar o mais rápido possível a Melbourne para fazer os reparos necessários e ter condições de disputar a regata local do dia 4 de fevereiro, antes da largada para a terceira perna da prova de volta ao mundo. Como não irá passar pela Ilha Eclipse, o Brasil 1 deixará de somar 1 ponto na classificação geral da prova. E abandonará de vez a disputa da segunda perna, que deixou a África do Sul no dia 2 de janeiro e vai até Melbourne, na Austrália. ?Ir até Eclipse tomaria muito tempo, para somar apenas um ponto. Se fizéssemos isso, estaríamos correndo o risco de comprometer a participação nas duas próximas etapas, a regata local e a terceira perna, de Melbourne até Wellington. Então, achamos melhor não manter a ilusão de marcar esse ponto e chegar em terra o mais rapidamente possível?, explicou o comandante do Brasil 1, Torben Grael. A idéia é levar o Brasil 1 até a costa oeste da Austrália, nas cidades de Fremantle ou Perth, e transportá-lo por terra até o lado leste, onde fica Melbourne. Segundo Torben, a quebra do mastro foi surpreendente. ?Não sei explicar. Foi uma falha em algum componente. O vento não era forte. A decepção foi muito grande para todos nós?, revelou. A segunda perna da Volvo Ocean Race foi cheia de problemas para o Brasil 1. Antes da quebra do mastro, o barco brasileiro precisou voltar para a África do Sul e ficou 5 dias parado, fazendo reparos. Agora, luta para participar da próxima regata local, dia 4 de fevereiro em Melbourne, e para estar em condições de partir para a terceira etapa da regata, no dia 12 de fevereiro. Enquanto isso, o barco holandês ABN Amro 1, que lidera a Volvo Ocean Race, já está chegando a Melbourne - deve aportar nesta sexta-feira.