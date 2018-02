Brasil 1 sobe e está em segundo lugar na etapa da Volvo Após 60 horas de disputa da quarta etapa da Volvo Ocean Race (volta ao mundo em escalas), realizada entre as cidades de Wellington (Nova Zelândia) e Rio de Janeiro, a embarcação Brasil 1 saltou da última posição para o segundo lugar, ficando atrás do barco holandês ABN Amro 2. A falta de ventos obrigou as seis equipes que disputam a competição a realizar manobras que não estavam previstas, o que acabou agrupando as embarcações. Isto possibilitou ao ABN Amro 2 tornar-se líder. Já o barco brasileiro, comandado por Torben Grael, que estava em último, conseguiu saltar para a segunda posição, ficando há 38km de distância do líder. A causa da mudança nos ventos foi a formação de um ciclone tropical no oceano Pacífico. Pelo menos pelas próximas 48 horas, os navegadores encontrarão turbulências. A instabilidade climática fez com que os barcos que estavam navegando ao norte entrassem em uma zona de risco. Por isso, todos tiveram que se posicionar ao sul, para fugir da tormenta e aproveitar ventos mais fortes. Confira a classificação após 60h de disputa: 1.º - ABN Amro 2 (HOL) - Sebastián Jossé 2.º - Brasil 1 (BRA) - Torben Grael 3.º - Ericsson (SUE) - Neal Mc Donald 4.º - Pirates (EUA) - Paul Cayard 5.º - ABN Amro 1 (HOL) - Mike Sanderson 6.º - Movistar (ESP) - Bouwe Bekking