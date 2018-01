Brasil 1 sobe para terceiro na quinta etapa da Volvo O barco Brasil 1, comandado pelo brasileiro Torben Grael, assumiu nesta segunda-feira a terceira posição da quinta etapa da Volvo Ocean Race, realizada entre as cidades do Rio de Janeiro e de Baltimore, nos Estados Unidos. A liderança está com o holandês ABN Amro 1, chefiado pelo neozelandês Mike Sanderson. Em segundo lugar está o barco espanhol Movistar. Os navegadores estão sobre a zona tropical do Caribe e ainda não têm previsão de quando chegarão a Baltimore. Confira a classificação atual da Volvo: 1.º - ABN Amro 1/Holanda - Mike Sanderson 2.º - Movistar/Espanha - Bouwe Bekking 3.º - Brasil 1/Brasil - Torben Grael 4.º - Pirates/Estados Unidos - Paul Cayard 5.º - Ericsson/Suécia - Neil McDonald 6.º - ABN Amro 2/Holanda - Sebastien Josse