Brasil 1 tem problemas e volta à África Após dois dias de navegação na segunda etapa da Volvo Ocean Race, que vai da África do Sul à Austrália, o barco Brasil 1 apresentou problemas estruturais no convés e, no início da manhã desta quarta-feira, a tripulação decidiu retornar ao continente africano para fazer reparos e, depois disso, decidir se a equipe voltará à segunda perna da competição de volta ao mundo. ?Recebemos essa informação na madrugada com um pouco de tristeza. Mas, o importante agora é a segurança da tripulação. A Volvo Ocean Race é uma competição muito longa, que está apenas começando. O Brasil 1 está voltando para a África do Sul e agora é o momento de unir forças e consertar o barco?, explicou Alan Adler, diretor do projeto. O barco brasileiro ocupava a quarta colocação na etapa quando decidiu retornar para reparos. Outro barco que também resolveu voltar foi o sueco Ericsson, após os tripulantes descobrirem um problema com a quilha. ?Nós tomamos conhecimento do problema quando escutamos um barulho não identificado. Só depois fomos ver que era uma falha em uma de nossas quilhas?, disse o comandante do barco, Neal McDonald.