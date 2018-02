Brasil 1 termina em quarto em etapa da Volvo Ocean Race O barco Brasil 1, comandado pelo campeão olímpico Torben Grael, completou a terceira etapa da Volvo Ocean Race - a maior regata de volta ao mundo -, entre as cidades de Melbourne (Austrália) e Wellington (Nova Zelândia), na quarta colocação. A chegada aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (madrugada no Brasil). A embarcação brasileira precisou de pouco mais de quatro dias para percorrer os 2.687 quilômetros nos mares da Oceania. A etapa foi vencida, de forma dramática, pelo barco espanhol Movistar, que cruzou a linha de chegada com apenas nove segundos de vantagem para o barco Holanda 1. A terceira posição ficou com o norte-americano Pirates of Caribbean. Na classificação geral, o Brasil 1 segue na quinta colocação, agora com 20 pontos. O líder, com muita tranqüilidade, é o Holanda 1, com 38,5 pontos. A próxima etapa, que começará no próximo domingo com destino ao Rio de Janeiro. Confira abaixo como foi a classificação da etapa e como está a classificação geral da Volvo Ocean Race: Etapa - Melbourne (Austrália) até Wellington (Nova Zelândia) 1.º - Movistar (ESP) - 3dias22h09min26s 2.º - ABN Amro 1 (HOL) - a 9s 3.º - Pirates (EUA) - a 2h59min35s 4.º - Brasil 1 (BRA) - a 5h12min30s 5.º - ABN Amro 2 (HOL) - a 5h54min22s 6.º - Ericsson (SUE) - sem tempo Classificação Geral 1.º - ABN Amro 1 (HOL) - 38,5 pontos 2.º - ABN Amro 2 (HOL) - 28,0 3.º - Movistar (ESP) - 25,0 4.º - Pirates (EUA) - 21,5 5.º - Brasil 1 (BRA) - 20,0 6.º - Ericsson (SUE) - 18,5 7.º - Brunel (AUS) - Retirado