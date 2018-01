Brasil 1 termina em segundo a regata local de Baltimore O barco Brasil 1, comandado por Torben Grael, conquistou o segundo lugar da regata local de Baltimore (EUA), neste sábado, que antecede a sexta etapa da Volvo Ocean Race - a maior regata de volta ao mundo. O vencedor foi o espanhol Movistar e o holandês ABN Amro 1, líder da classificação geral da competição, terminou na sexta colocação. Quem reapareceu na disputa foi o barco australiano Brunel, que teve problemas entre Cidade do Cabo (África do Sul) e Melbourne (Austrália) e achou melhor não disputar as três etapas seguintes. Com o segundo lugar, o Brasil 1 segue na quinta posição da classificação geral, agora com 37 pontos. O Movistar manteve o segundo lugar e diminuiu um pouco a grande vantagem do ABN Amro 1 (63,5 contra 44 pontos). O barco norte-americano Piratas do Caribe, que terminou a regata local na terceira colocação, está em terceiro com 41,5 pontos. Confira como ficou a classificações da regata local e a pontuação dos barcos: Regata Local 1.º - Movistar (ESP) 2.º - Brasil 1 (BRA) 3.º - Piratas do Caribe (EUA) 4.º - Ericsson (SUE) 5.º - ABN Amro 2 (HOL) 6.º - ABN Amro 1 (HOL) 7.º - Brunel (AUS) Classificação Geral 1.º - ABN Amro 1 (HOL) - 63,5 pontos 2.º - Movistar (ESP) - 44 3.º - Piratas do Caribe (EUA) - 41,5 4.º - ABN Amro 2 (HOL) - 41 5.º - Brasil 1 (BRA) - 37 6.º - Ericsson (SUE) - 30,5 7.º - Brunel (AUS) - 0,5