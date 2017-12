Brasil 1 termina em terceiro em mais uma etapa da Volvo Numa batalha ferrenha com os espanhóis do Movistar e com os suecos do Ericsson, o barco Brasil 1 conseguiu levar a melhor, nesta terça-feira, e terminou em terceiro lugar a etapa entre Annapolis e Nova York, nos Estados Unidos, pela Volvo Ocean Race - a maior regata de volta ao mundo. A embarcação comandada por Torben Grael ficou apenas 2min57s na frente do Ericsson, que chegou em quarto, e 4min34s do Movistar, quinto colocado. Mais uma vez, o barco australiano ABN Amro 1 conseguiu a vitória ao completar o percurso de 380 milhas náuticas (705 km) em 39h07min36s. A segunda posição ficou com a embarcação norte-americana Pirates of the Caribbean, que cruzou a linha de chegada cerca de 10 minutos antes do Brasil 1. Essa é a segunda vez que o barco brasileiro consegue subir ao pódio em uma regata da Volvo Ocean Race - a primeira, também um terceiro lugar, aconteceu na etapa inicial entre Vigo (Espanha) e Cidade do Cabo (África do Sul). Com o terceiro lugar, o Brasil 1 conseguiu alcançar o ABN Amro 2, que terminou a etapa em último, na classificação geral. Com 42 pontos, os dois barcos ocupam agora a quarta colocação. A liderança, ainda mais tranqüila, está com o ABN Amro 1, com 70,5 pontos. O Pirates of the Caribbean está em segundo - com 47,5 - e o Movistar fica com a terceira posição, com 47 pontos. A próxima regata da Volvo acontecerá entre Nova York e Portsmouth, na Inglaterra. A largada para a etapa que cruzará o Atlântico Norte será na próxima quinta-feira e a previsão de chegada em terras britânicas está marcada para o dia 19. Confira como ficaram a classificação da etapa e a pontuação geral dos barcos: Etapa: 1.º - ABN Amro 1 (HOL) 2.º - Pirates of the Caribbean (EUA) 3.º - Brasil 1 (BRA) 4.º - Ericsson (SUE) 5.º - Movistar (ESP) 6.º - Brunel (AUS) 7.º - ABN Amro 2 (HOL) Pontuação: 1.º - ABN Amro 1 (HOL) - 70,5 pontos 2.º - Pirates of the Caribbean (EUA) - 47,5 3.º - Movistar (ESP) - 47 4.º - ABN Amro 2 (HOL) - 42 5.º - Brasil 1 (BRA) - 42 6.º - Ericsson (SUE) - 34,5 7.º - Brunel (AUS) - 2,5