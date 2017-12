Brasil 1 termina em terceiro lugar na Volvo Ocean Race O barco norte-americano Piratas do Caribe foi o vencedor da nona e última etapa da Volvo Ocean Race, disputada entre as cidades de Roterdã, na Holanda, e Gotemburgo, na Suécia. Eles completaram os 900 km do percurso em pouco mais de dois dias. O barco Brasil 1, de Torben Grael, terminou a etapa em terceiro lugar. Os brasileiros haviam começado bem a nona etapa e chegaram a liderar a disputa. No entanto, eles foram ultrapassados no final da competição pelos barcos Piratas e ABN Amro 2. Milhares de torcedores compareceram ao porto de Gotemburgo para acompanhar a chegada dos competidores - os barcos Brunel, Ericsson e o ABN Amro 1 ainda não chegaram. "Fico feliz por ter terminado a disputa em terceiro lugar. Especialmente porque encontramos muitas dificuldades ao longo da competição. Para o nosso projeto, essa classificação é um grande feito", explicou Torben Grael, comandante do barco Brasil 1. Desta forma, os brasileiros terminam em terceiro lugar na classificação geral da edição 2005/2006 da Volvo, com 67 pontos. O holandês ABN Amro 1 foi o grande vencedor, com 96. Em segundo terminou o Piratas, com 73. Classificação da nona etapa: 1.º Piratas do Caribe/ EUA - Paul Cayard - 2d02h44min06 2.º ABN Amro 2/HOL - Sebastian Josse - 2d02h48min56 3.º Brasil 1/BRA - Torben Grael - 2d03h32min15 4.º Brunel/AUS - Matt Humpreys - a 5 km da meta 5.º Ericsson/SUE - Neal McDonald - a 18 Km da meta 6.º ABN Amro 1/HOL - Mike Sanderson - a 24 Km da meta Classificação provisória da Volvo Ocean Race 2005/2006: 1. ABN Amro 1/HOL - 96 pontos 2. Piratas/EUA - 73 3. Brasil 1/BRA - 67 4. ABN Amro 2/HOL - 58,5 5. Ericsson/SUE - 55 6. Movistar/ESP - 48 7. Brunel/AUS - 15,5