Brasil 1 vence etapa de Roterdã da Volvo Ocean Race O barco brasileiro que compete na Volvo Ocean Race venceu nesta sexta-feira a primeira perna da regata de volta ao mundo, na oitava e penúltima etapa da prova. O Brasil 1, sob o comando do bicampeão olímpico Torben Grael, cruzou a linha de chegada na entrada do Rio Maas, rumo ao maior porto do mundo, em Roterdã, às 20h18min42 (horário de Brasília). O líder da volta, o holandês ABN1 foi o segundo (20h21min52), cruzando 3min10s depois. O sueco Ericsson foi o terceiro (20h47min02), numa perna marcada pela falta de ventos e o exercício da paciência, que deveria durar cinco dias e só terminou após sete dias e meio para os líderes. Mesmo com essa vitória, o barco brasileiro - que praticamente fez um match race contra os rivais nos últimos dias da etapa - mantém a terceira posição na classificação geral da volta, atrás do Holanda 1 e do Piratas do Caribe, dos Estados Unidos (que tem previsão de chegada da oitava perna para o meio da tarde deste sábado). Ainda no mar, por telefone, Torben Grael falou com o barco de imprensa e disse que o importante nesta oitava etapa foi conseguir brigar pela liderança desde o início, em todos os momentos. ?Etapa com ventos fracos é sempre difícil, um perde e ganha danado. O mais importante é que tudo deu certo. A tripulação foi nota dez, a performance do barco foi excelente e as novas velas funcionaram muito bem, renderam em todos os tipos de ventos.? O capitão do Brasil 1 confessou que só teve a certeza da vitória bem no final da regata. ?Desde a última bóia estávamos marcando bem o ABN1 e achávamos que dava para ganhar, mas só tive certeza no final. Os barcos holandeses são sempre rápidos e quando os ventos aumentavam eles passavam?, explicou Torben, ainda no controle do timão, antes do desembarque.