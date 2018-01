Brasil 1 volta à disputa da Volvo O Brasil 1 voltou a disputar a segunda perna da Volvo Ocean Race, a regata de volta ao mundo. Depois de fazer reparos na cidade sul-africana de Port Elizabeth, o barco brasileiro partiu na manhã desta terça-feira para Melbourne, na Austrália. A segunda perna da Volvo começou no último dia 2, mas o Brasil 1 sofreu danos e precisou voltar à África do Sul. Depois disso, o barco brasileiro ficou 5 dias parado, fazendo os reparos. Mas a tripulação do comandante Torben Grael decidiu partir para a Austrália competindo, sem pular a etapa. Mesmo porque, pode somar importantes pontos na classificação geral da prova. ?Todo mundo está muito empolgado por voltar à competição. O barco está se comportando muito bem depois dos reparos. Os reforços que fizemos devem evitar que problemas assim voltem a acontecer. O plano é chegar a Melbourne até o fim desse mês?, explicou Torben.