Brasil 1 volta a disputar segunda perna De volta à África do Sul, para fazer reparos no barco, a tripulação do Brasil 1 decidiu continuar na disputa da segunda perna da Volvo Ocean Race, a regata de volta do mundo. Assim, o veleiro brasileiro deve retornar ao mar na terça-feira, partindo para a Austrália. Como sofreu danos no mar, o Brasil 1 precisou interromper a participação na segunda perna da regata, que começou na última segunda-feira, partindo da Cidade do Cabo para Melbourne. Mas o barco não precisará de muitos reparos, o que fez a tripulação decidir, em reunião nesta sexta-feira, continuar na disputa. Alternativa - Ao invés de continuar na disputa, o Brasil 1 poderia ter optado por seguir direto para Melbourne, pulando a segunda perna e já se preparando para a terceira. ?Queremos dar a volta ao mundo e completar essa etapa velejando, mesmo que isso signifique pouco tempo para descansar em Melbourne?, afirmou Knut Frostad, um dos tripulantes. Assim, a equipe de terra do Brasil trabalha desde quinta-feira, quando ele aportou em Port Elizabeth, na África do Sul, para fazer os reparos. A viagem até Melbourne deve durar de 15 a 20 dias - dessa maneira, o barco brasileiro chegaria em cima da hora para a regata local, marcada para o dia 4 de fevereiro. ?Teremos pouco tempo em Melbourne. Serão, mais ou menos, quatro dias antes da regata local e, depois, cinco dias antes da largada para a terceira perna para preparar o Brasil 1?, admitiu o Horácio Carabelli, diretor da equipe de terra. Enquanto isso, os demais participantes da regata seguem em direção à Austrália. O líder da segunda perna e da classificação geral é o holandês ABN Amro 1. Ouça Em entrevista à Rádio Eldorado, direto da África do Sul, o comandante do Brasil 1, Torben Grael, explicou a decisão de voltar à disputa da segunda perna. Ouça Segundo Torben, completar a segunda perna da regata será importante para manter a tripulação motivada para o restante da Volvo Ocean Race. Ouça Como bom comandante, Torben também elogiou o trabalho de toda tripulação, principalmente da equipe de terra, que luta para fazer os reparos no barco o quanto antes.