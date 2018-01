Brasil 1 volta à regata nesta terça O Brasil 1 retomará a regata de volta ao mundo Volvo Ocean Race após cinco dias em Port Elizabeth, na África do Sul, para consertar uma rachadura no convés, ocorrida nas primeiras 48 horas da segunda etapa. O veleiro segue para os mares do Sul nesta terça-feira, às 10 horas (horário de Brasília), rumo a Melbourne, na Austrália. O Brasil 1 tem uma semana de desvantagem em relação aos outros barcos ? o líder é o holandês ABN Amro 1. Mas completará a etapa velejando. Era o vice-líder da volta na largada da Cidade do Cabo, antes da quebra. ?Estamos dando a volta ao mundo. Temos de pensar também nos pontos que ainda podemos somar e na oportunidade de preparação. Poderemos navegar nos mares do Sul, retomar a confiança no Brasil 1 e conhecê-lo melhor nessas condições?, afirmou o comandante Torben Grael. A opção seria embarcar o veleiro num navio até Melbourne, como o Ericsson, com avaria na quilha.