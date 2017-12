Brasil 1 "zarpa" na próxima sexta O comandante Torben Grael e a tripulação do "Brasil 1" - veleiro que participará da Volvo Ocean Race, a regata de volta ao mundo que larga de Vigo, Espanha, em novembro, para oito meses no mar - vão zarpar no outro sábado, dia 13, para treinos na Europa. A passagem pelo Rio - final da quarta "perna" (ou etapa) do total de nove, que começa em Wellington, na Austrália - será em março. Nestas semana estão sendo feitos ajustes do barco na água, depois de uma semana com trabalho fora. "Um barco é como um carro de Fórmula 1. A cada vez que se veleja, você percebe alguma coisa que pode ser melhorada", compara Torben. Stuart Wilson, responsável pelas velas, voltou satisfeito da viagem a Ilhabela. "Trabalhamos muito, mas conseguimos um bom resultado. Nossas velas já estão prontas para a travessia", diz o neozelandês, vice-campeão da última Volvo e um dos mais experientes do grupo. Robert Scheidt - O bicampeão olímpico e hepta mundial de Laser está em Cartagena, na Espanha, para a disputa do Campeonato Europeu da classe, deste domingo à outra sexta-feira, dia 12.