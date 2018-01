Brasil ainda busca vaga no handebol A seleção brasileira feminina de handebol volta à quadra nesta sexta-feira, para enfrentar a Alemanha, pela quarta rodada do Mundial da Rússia, em São Petersburgo. O Brasil ocupa a quarta posição no grupo C, depois de vencer dois jogos (Polônia e Costa do Marfim) e ser derrotado pela Dinamarca, a atual campeã olímpica. A Alemanha é a segunda colocada no grupo do Brasil ? os três primeiros de cada chave avançam à segunda fase. Além de enfrentar as alemãs, a seleção brasileira ainda terá pela frente a Áustria, jogo que será disputado no sábado ? as austríacas devem ser as rivais na briga pela classificação à próxima fase. ?Contra a Polônia, nós fizemos um jogo muito forte e as jogadoras ficaram bem cansadas. Conseguir a vitória contra a Costa do Marfim foi muito importante. Espero que isso nos dê a chance de passar para a segunda fase?, resumiu Juan Oliver, técnico do Brasil.