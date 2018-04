Brasil anuncia equipe para o Mundial de Boxe

Veja também:

Dos seis pugilistas convocados, quatro representaram o Brasil nas Olimpíadas de Pequim - Paulo Carvalho, Robson Conceição, Everton Lopes e Myke Carvalho.

As duas novidades foram Pedro Lima, ouro no Pan-americano do Rio de Janeiro em 2007, e Yamaguchi Falcão, quinto colocado no ranking mundial até 75 quilos, melhor posição entre todos os brasileiros. Leandro Arantes e Gabriel de Oliveira serão os técnicos da equipe.

A delegação embarcará nesta quinta-feira para Milão. Todos os atletas convocados participaram de um treinamento intensivo em Havana, realizado em agosto.

Confira a equipe brasileira:

48kg - Paulo Carvalho

57kg - Robson Conceição

60kg - Everton Lopes

64kg - Myke Carvalho

69kg - Pedro Lima

75kg - Yamaguchi Falcão