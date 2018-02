Brasil apresenta uniformes para a disputa do Pan-Americano Em desfile realizado no Copacabana Palace (Rio de Janeiro), que contou com a participação de atletas como Mariana Brochado (natação), Hugo Hoyama (tênis de mesa), Mariana Ohata (triatlo), André Domingos (atletismo)e Falcão (futsal), a Olympikus, marca de material esportivo que é patrocinadora do Comitê Olímpico Brasileiro, apresentou na manhã desta terça-feira os uniformes que serão utilizados pela delegação brasileira. Em parceria com o bureau de estilo O Estúdio, um coletivo de criativos cariocas que fazem marketing e moda, foram desenvolvidos 130 modelos, entre roupas e calçados de Vila, treino, competição e pódio, que vão vestir os cerca de 966 membros da delegação (699 atletas, sendo 389 homens, 310 mulheres, além de 267 oficiais). ?Na competição, é preciso intimidar com estilo?, declarou Fabrício da Costa, um dos sócios do O Estúdio. ?Eu adorei, achei super confortável e quando a gente está mais bonito todo mundo presta mais atenção?, confessa André Domingos, medalhista no revezamento 4x100 m nos Jogos Olímpicos de Sidney, dentro de um macaquinho de microfibra de poliéster. Cada atleta da delegação receberá um enxoval com 70 itens. Os números dos uniformes dão a dimensão da proposta: 58.200 peças de vestuário para Vila, pódio e treino, 7.500 roupas de competição, 4.500 pares de calçados (sendo 3 mil tênis e 1.500 sandálias), 6 mil pares de meias, 1.200 mochilas, 1.200 malas de viagem, 2.400 bonés, 8 mil t-shirts, 2.400 agasalhos e 4.800 shorts. Para Carlos Nuzman, presidente do COB, este é o uniforme mais bonito já produzido para uma delegação. "Os atletas, na Vila, costumam trocar uniformes com outras delegações. Acho que desta vez ninguém vai querer ficar sem o seu", palpitou. Quem quiser poderá adquirir os uniformes do Pan a partir do dia 15 de abril. A loja da Olympikus, no Barra Shopping, no Rio, será a primeira a vender os modelos (exceto os de competição).