Brasil arrasa Canadá e vai às semifinais no futebol de areia O Brasil arrasou o Canadá por 12 a 1, na manhã desta quinta-feira, e se classificou para as semifinais do segundo Mundial de Futebol de Areia, que está sendo disputado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O adversário será Portugal, que derrotou o Bahrein por 6 a 2. A renovada equipe brasileira teve problemas para superar a defesa canadense no primeiro tempo, quando marcou apenas um gol. No início da segunda etapa, contudo, os jogadores se soltaram e marcaram três tentos em seguida, desmontando o time rival. No terceiro tempo, o Brasil apenas tocou a bola e esperou a partida acabar, poupando-se para as semifinais. Benjamin e Júnior Negão foram os artilheiros da equipe, com três gols cada - Bueno, Bruno e Betinho fizeram dois cada um. Benjamin, artilheiro do Mundial, já tem 11 gols. Contra Portugal, o Brasil terá a chance de se vingar da eliminação nas semifinais da primeira edição do Mundial, no ano passado, quando foi derrotado nos pênaltis, por 2 a 1, após empate por 6 a 6 no tempo normal. A França, atual campeã, também já está nas semifinais, depois de uma dura vitória por 3 a 2 sobre o Japão, na primeira partida do dia em Copacabana. O time, treinado pelo ex-jogador Eric Cantona, suou para furar a boa postura defensiva dos japoneses. Saomun e Basquase fizeram os primeiros gols, apenas no segundo tempo. Edouard ampliou, e depois Toma e Kuroki descontaram para os japoneses. O adversário da França será o Uruguai, que derrotou a Argentina por 2 a 1, num jogo que acabou em pancadaria. Atualizada às 14h55