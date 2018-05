Brasil arrasa Cuba e volta a vencer fácil em torneio amistoso de handebol

O Brasil voltou a massacrar em sua segunda partida pela terceira edição do Torneio Quatro Nações Masculino de Handebol. Depois de ter passado pelo Canadá por 46 a 12 na noite da última sexta-feira, a seleção brasileira desta vez superou Cuba por 45 a 17, no ginásio Adib Moysés Dib, em São Bernardo do Campo (SP), pela segunda rodada da competição amistosa.

Com o resultado, o time nacional irá jogar pelo título do torneio neste domingo, às 10 horas, contra o Chile, que também acumulou sua segunda vitória em dois jogos ao bater o Canadá por 37 a 21 em outro jogo deste sábado.

Chiuffa, Haniel, Tchê e Wesley, com seis gols cada um, foram os destaques do massacre brasileiro deste sábado no ABC, onde a equipe já terminou o primeiro tempo do confronto com a larga vantagem de 27 a 13. Oswaldo (4), Gabriel Ceretta (3), Zé (3), João (2), Teixeira (2), Léo (2), Rogério (2) e Lucas (1) foram os outros jogadores do Brasil que balançaram as redes adversárias diante dos cubanos.

Washington Nunes, técnico da seleção brasileira, ressaltou após a partida que o Brasil evoluiu em relação ao jogo diante dos canadenses. "O que precisamos é aperfeiçoar as ações. Vamos melhorando jogo a jogo para minimizar os erros. Hoje já houve um entendimento melhor dos atletas. Treinamos novas formações para o meio da defesa nesse jogo e fomos bem", analisou, em declarações reproduzidas pelo site oficial da Confederação Brasileira de Handebol (CBHB).

No jogo que valerá o terceiro lugar do torneio amistoso, Cuba e Canadá, que acumulam duas derrotas em dois confrontos, se enfrentarão a partir das 12h15.