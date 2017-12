Brasil arrasa Polônia em estréia no Mundial de Beach Soccer O Brasil sobrou na arena montada em Copacabana e arrasou a Polônia por 9 a 2, na sua estréia no Mundial de Beach Soccer, que está sendo disputado no Rio de Janeiro. A equipe assumiu a liderança do Grupo A, com vantagem no saldo de gols sobre o Japão, que no jogo de abertura da rodada venceu os Estados Unidos por 8 a 4. Com um time renovado, sem medalhões como Neném e Jorginho, o Brasil teve alguma dificuldade no começo da partida - a Polônia acertou duas vezes o travessão do goleiro Mão, uma quando o placar estava 0 a 0 e outra na saída de bola, logo depois de sofrer o primeiro gol. Aos poucos, porém, o Brasil se soltou e encerrou o primeiro dos três tempos do jogo com vantagem de 4 a 0. Fechou a vitória com tranqüilidade, com dois gols de Betinho, Buru, Júnior Negão e André - Benjamin fez um só, o primeiro da goleada. Zuk e Saganowski descontaram para a Polônia. O Brasil, que no ano passado ficou em terceiro lugar, no primeiro Mundial sob a chancela da Fifa, enfrenta o Japão no domingo, às 11 horas, e se vencer praticamente assegura sua classificação para as quartas-de-final - seguem os dois primeiros. Nesta sexta, mais dois jogos, pelo Grupo B, completam a primeira rodada do Mundial de Beach Soccer: o Canadá enfrenta o Irã e a França, atual campeã, joga contra a Espanha.