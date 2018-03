Brasil arrasa Tailândia em torneio de futsal da Malásia

O Brasil confirmou presença na semifinal do Torneio KL World 5, em Kuala Lumpur, na Malásia, ao golear a Tailândia por 4 a 0 nesta quinta-feira. Esta é a terceira vitória do país na competição, todas por 4 a 0: antes, as vítimas foram China e Irã. Mesmo não começando bem, o Brasil abriu o placar aos seis minutos, com Cabreúva dando belo passe para o pivô Lenísio balançar as redes, já sem goleiro. Aos 13, a seleção comandada por PC de Oliveira marcou o segundo numa repetição da tabela do primeiro gol, com Cabreúva roubando uma bola na quadra ofensiva e tocando para Lenísio. Os outros dois saíram na etapa final: aos 34 minutos, Valdin puxou contra-ataque e tocou para Lenísio, que fez seu terceiro na partida. Pouco mais de dois minutos depois, o pivô quase fez mais um, mas o goleiro defendeu e, no rebote, Willian ampliou. Após o jogo desta quinta, Lenísio é o artilheiro do Brasil no torneio, com sete gols. A meta dos brasileiros agora é terminar na primeira colocação da chave B. O adversário será a Holanda, às 19 horas locais (9 horas de Brasília). Um empate já basta para a classificação. Mesmo se perder, a equipe pode terminar em primeiro lugar, mas dependendo do resultado dos adversários. Na chave A, também garantiram presença nas semifinais Argentina e Austrália, que lutam pelo primeiro lugar. Os argentinos arrasaram a Inglaterra por 12 a 1, enquanto os australianos passaram pela Indonésia por 5 a 1. As semifinais da competição serão no sábado, e a decisão no domingo.