Brasil arrasa Timor e obtém maior goleada no futsal: 76 a 0 A seleção brasileira de futsal obteve nesta sexta-feira a maior goleada de sua história: venceu o Timor Leste por 76 a 0, pela penúltima rodada dos Jogos da Lusofonia, que reúnem os países de língua portuguesa, em Macau, na China. O pivô Valdin aproveitou para quebrar o recorde mundial de gols numa só partida: foram 20 tentos. A seleção do técnico PC não teve a menor dificuldade diante dos timorenses, que praticamente assistiram dentro da quadra ao massacre brasileiro. O Brasil estabeleceu uma média de dois gols por minuto no primeiro tempo, que fechou em 40 a 0 - a maior goleada da história da seleção era um 38 a 3 sobre o Uruguai, em 1991, pelo Campeonato Pan-Americano,. Na segunda etapa, o Brasil reduziu um pouco seu ritmo e fez "apenas" 36 gols. A súmula do jogo registra que em apenas dois minutos, 7 do primeiro tempo e 2 do segundo, o Brasil não marcou nenhum gol. Com menos de dois minutos, o placar já estava 6 a 0. O Brasil já havia vencido Angola, por 7 a 0, e Macau, por 27 a 0, na competição. No sábado, faz o jogo decisivo contra Portugal, que nesta sexta derrotou Macau por 22 a 0 - e já havia batido o Timor Leste por 56 a 0. A seleção timorense, que já levou 13 a 4 do Macau, se despede neste sábado do torneio contra Angola. Atualizada às 12h25