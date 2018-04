Brasil assume a liderança da Copa América de hóquei

O Brasil assumiu nesta quarta-feira a liderança isolada da Copa América de hóquei sobre patins, com uma vitória e um empate no terceiro dia da competição, disputada em Recife (PE). A seleção brasileira venceu sem muitos problemas a África do Sul, por 7 a 2, pela manhã. À tarde, enfrentou a Argentina e empatou em 4 a 4, depois de estar perdendo por 3 a 2. Os argentinos vinham de uma vitória sobre a Colômbia por 9 a 3. Os colombianos também perderam para o Chile, por 8 a 3, e já estão fora das semifinais. A seleção da Catalunha goleou a dos Estados Unidos por 13 a 0 e já soma 40 gols a favor. A seleção da África do Sul também derrotou a dos EUA, por 8 a 3. Os quatro primeiros colocados se classificam para as semifinais. Brasil e Catalunha já estão garantidos.